Негода в Україні залишила без світла 270 міст і сіл

Через негоду на ранок 9 лютого знеструмлено 273 населених пункти у 12 областях України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.

"У ніч з 8 на 9 лютого внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пункти в 12 областях", - йдеться у повідомленні.

Знеструмлено по областях на ранок населених пунктів: Одеська - 85, Херсонська - 54, Чернівецька - 40, Миколаївська - 34, Запорізька - 12, Полтавська - 12, Київська - 10, Кіровоградська - 10, Донецька - 7, Закарпатська - 5, Житомирська - 3 та Дніпропетровська - 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Сніговий циклон, який з 7 лютого зайшов в західну Україну і протягом 8 лютого охопив всю територію країни, утворив складні погодні умови в більшості областей, які характеризуються випаданням значного снігу, хуртовин, крижаним дощем при мінусовій температурі повітря, сніговими заметами. У низці областей випало до 30 см снігу.

9 лютого продовжить сніжити у більшості областей, на ранок уже сніжить у 14 областях, у ще двох - сніг з дощем, у шести - дощі. Введено обмеження руху транспорту семи областях. Вздовж доріг через негоду застрягло близько 3 тисяч вантажівок. За матеріалами УНН.