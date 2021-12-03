Негода знеструмила 90 населених пунктів у двох областях

В Україні мокрий сніг призвів до знеструмлення 90 населених пунктів у Львівській та Закарпатській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 3 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у 2 областях (Львівська - 86 та Закарпатська - 4)", - ідеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

3 грудня, у західних областях очікуються опади, переважно у вигляді снігу, на решті території без опадів, лише вдень в північних та більшості центральних областей мокрий сніг та дощ, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, у південних та східних областях вдень 8-13°.