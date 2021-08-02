Невакцинованим громадянам в Україні готують нові обмеження - комітет ВР

Для невакцинованих проти коронавірусу громадян в Україні планують ввести додаткові обмеження, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"МОЗ вже анонсував, що у випадку погіршення епідеміологічної ситуації працювати будуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів. На мою думку, аналогічні обмеження логічно запровадити для транспортників, підприємств громадського харчування та комерційних або комунальних структур, співробітники яких безпосередньо контактують з населенням. Хворий водій маршрутки інфікує аж ніяк не менше людей, ніж вчитель", - каже Радуцький.

Як приклад обмежень для невакцинованих громадян депутат наводить досвід Ізраїлю: "Усі пасажири, які прибули до Ізраїлю, зобов'язані пройти тестування. За відмову здати тест - штраф у розмірі $1,2 тис.

Невакциновані пасажири навіть за наявності негативного тесту повинні тиждень просидіти на самоізоляції, а потім здати другий тест. Також влада країни вирішила повернути "зелені паспорти" (ізраїльські сертифікати вакцинації).

Відвідування масових заходів, ресторанів, фітнес-клубів, синагоги без цього документу заборонено".

Депутат підкреслює, що в Україні ніхто не має права змушувати вакцинуватись, але, на його думку, працівники, які контактують з великою кількістю людей, мають бути вакциновані.

За словами Радуцького, наразі в Україні немає дефіциту вакцин, тож вакцинуватися можуть усі охочі. Крім того, підприємства можуть замовляти мобільні бригади і вакцинувати співробітників просто на робочому місці.

"Тому тепер кожен вирішує сам - дозвілля і повноцінна робота або вимушені обмеження на час чергової хвилі коронавірусу", - наголосив депутат.

Протягом 1 серпня в Україні виявили 265 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії у країні на коронавірус захворіло понад 2 мільйони людей, померло майже 53 тисячі.

Попри на покращення ситуації з коронавірусом, МОЗ поки що не планує скасовувати масковий режим. Водночас внутрішній сертифікат про вакцинацію хочуть зробити "перепусткою" в публічні заклади. За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, іншим країнам таке правило дало можливість забезпечити вакцинованим громадянам додаткові переваги та спрощений доступ до певних сервісів.За матерiалами ZN.UA