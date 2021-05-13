Невідомі чоловіки не впускали журналістів до будівлі суду, де обирають запобіжний захід Медведчуку

Невідомі чоловіки в цивільному не впускали журналістку hromadske та інших працівників ЗМІ у приміщення Печерського суду Києва, де обирають запобіжний захід народному депутату від "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку.

Про це повідомляють журналістка hromadske з місця події, "Детектор медіа" та Інститут масової інформації.

У зв'язку з інцидентом hromadske має намір подати заяву в поліцію.

"hromadske випустило матеріал про "силовий блок" ОПЗЖ, зокрема там йдеться про охоронну фірму "Шторм", яку пов'язують з Медведчуком, а також про організацію "Патріоти - За життя!", яку очолює Кива. Віка Рощина ретельно готувала цей матеріал. Її впізнають, заважають її діяльності, провокують, - зазначила головна редакторка hromadske Анастасії Станко.

Ілля Кива та невідомі люди в чорному перешкоджали роботі нашої Вікторії Рощиної під час суду над Віктором Медведчуком pic.twitter.com/Kb6zBrKCjk- hromadske (@HromadskeUA) May 13, 2021

Крім того, фотокореспондент видання "Букви" Ян Доброносов розповів, що коли Медведчук заходив до суду, його охоронці заблокували прохід журналісту та не давали пройти за депутатом далі.

"Коли я почав туди пробиратися, один охоронець піджав мене ліктем під горло й тримав так секунд 10. Немає ніяких пошкоджень. Так, я обурювався багато, але це, тому що перешкоджали моїй діяльності", - зазначив Доброносов.

Про перешкоджання роботі журналістів повідомив й журналіст Watchers.Media Станіслав Козлюк. Він зазначив, що вхід до суду перекрили невідомі люди в цивільному. Журналіст припускає, що це охоронці Медведчука, проте каже, що чоловіки так і не представилися.

"Вони сказали, що є громадянами України - цим усе обмежилося. Хто вони такі, чому вони не пускають всередину? Відповіді не було. Колеги зсередини суду кричали, що навіть керівника судової охорони Печерського районного суду Києва не пропускали", - зазначив Козлюк.

У поліції Києва нам повідомили, що наразі до них не зверталися стосовно перешкоджання роботі журналістів під Печерським судом. Нас запевнили, що на місці події працюють представники поліції та забезпечують охорону порядку. Втім у трансляції hromadske з місця події видно, що поліція ніяк не реагує на порушення.