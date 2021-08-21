Німеччина передала Україні 1,5 млн доз AstraZeneca

Німеччина напередодні візиту канцлера Ангели Меркель передала Україні партію вакцини AstraZeneca. Німецька партія налічує 1,5 млн доз. Про це повідомляє посольство Німеччини в Україні в Twitter.

"Ми продовжуємо нашу спільну боротьбу проти COVID-19: напередодні візиту федерального канцлера Ангели Меркель до Києва посол Анка Фельдгузен передала сьогодні МОЗ України 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що Україна отримала 800 тисяч доз AstraZeneca від Польщі, Литви та Греції. Підготував/ла : Оксана Лебедина

За матеріалами Укрінформ.