Нова партія вакцини CoronaVac прибуде в Україну 30 квітня Степанов

Увечері 30 квітня в Україну має прибути чергова партія китайської вакцини проти коронавірусу CoronaVac. У ній налічуватиметься 500 тисяч доз препарату.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Щойно компанія Sinоvac підтвердила нам чергову поставку вакцини CoronaVac. Завтра ввечері до Києва прилетять 500 тисяч доз, з нашого контракту на 1,9 млн доз, написав він у Facebook.

Раніше Степанов також анонсував, що у травні Україна має отримати ще близько мільйона доз вакцини від американської фармкомпанії Pfizer: 473 тисячі доз у межах глобальної ініціативи COVAX та до 500 тисяч доз - у межах прямого контракту з компанією-виробником.

Також головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що 21 квітня Україна отримала лист від COVAX про те, що до кінця травня мають привезти ще 1 млн 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio (вироблена у Південній Кореї).

Вакцинація в Україні

Вакцинація проти коронавірусу триває у нас із 24 лютого. Наразі роблять щеплення медикам, військовим, правоохоронцям, літнім людям.

Вакцинують препаратом CoviShield (500 тисяч доз), що розроблений Oxford/AstraZeneca та виробляється на потужностях Serum Institute India. Поки що Індія призупинила експорт вакцини - за даними ЗМІ, через брак препарату в самій країні.

23 квітня в Україну прибула партія з 367 200 доз препарату AstraZeneca, яку виготовили на потужностях Південної Кореї. Її доставили в межах глобальної ініціативи COVAX. У травні Україна очікує отримати чергову партію цієї вакцини.

Також в Україні щеплять китайським препаратом CoronaVac (200 тисяч доз) та американським Pfizer (117 тисяч доз).

Останній препарат Україна отримала через COVAX, але уряд домовився про постачання ще 10 млн доз Pfizer у межах прямого контакту з виробником. За матеріалами hromadske.ua.