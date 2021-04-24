Нове постачання вакцини Sinovac проти COVID-19 очікується на початку травня

Наступне постачання китайської вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech у 500 тис. доз очікується в перших числах травня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24" в п'ятницю.

За словами міністра, про це в п'ятницю повідомила компанія.

Як повідомлялося, до кінця травня Україна також очікує наступного постачання вакцини AstraZeneca (1,4 млн доз), до кінця червня очікується ще 950 тис. доз вакцини Pfizer. За матеріалами Інтерфакс-Україна.