Нові правила поїздок між областями - роз'яснення МОЗ щодо COVID-сертифікатів

У Міністерстві охорони здоров'я відповіли на найпоширеніші запитання, які стосуються нових правил міжрегіональних перевезень, що почнуть діяти з 21 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України у Фейсбуці.

У МОЗ пояснили, що СOVID-сертифікат на підставі одужання від COVID-19 передбачений в додатку "Дія" та наразі перебуває на етапі тестування. Коли він стане доступним для користувачів "Дії", тоді його можна буде використовувати для того, щоб скористатись громадським транспортом для поїздок між регіонами. Діяти такий COVID-сертифікат буде 180 днів.

Отримання паперової довідки про перенесену хворобу COVID-19 наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в "Дії", коли він стане доступним.

Для поїздок між областями можна показати цифровий сертифікат про вакцинацію від COVID-19 в додатку "Дія". Підходить як "жовтий" внутрішній COVID- сертифікат (про отримання першої дози), так і "зелений" внутрішній COVID- сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації).

Також, у МОЗ повідомили, що наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19. А осіб, які дійсно мають протипоказання до щеплення в Україні менш як 1%. Це люди, які мають гіперчутливість до одного з компонентів вакцини або при введенні першої дози у них виникла тяжка алергічна реакція (анафілактичний шок).

Постанова No1236 не передбачає, що громадяни можуть пред'являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації.

Наразі громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами.

Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використати для поїздок міжрегіональним транспортом.

У Міністерстві охорони здоров'я підготували алгоритм дій, які допоможуть усунути проблеми з генерацією COVID- сертифіката про вакцинацію. За матеріалами Укрінформ.