Обрали лауреата Міжнародної премії імені Франка - 2021

На засіданні міжнародного журі, що відбулося 26 серпня, 12 докторів наук з України, Австрії та Польщі серед трьох номінантів обрали лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міжнародного фонду Івана Франка.

Зазначається, що під час засідання незалежні рецензенти представили монографії претендентів, відбулися обговорення і міждисциплінарна дискусія.

"Відбулася плідна дискусія, в ході якої було ґрунтовно проаналізовано три праці номінантів. Першою розглядалася колективна монографія за редакцією Альфредаса Бумблаускаса, Сальвіюса Кулявічюса та Ігоря Скочиляса - "На перехресті культур: Монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі". Другою - монографія авторства Леоніда Тимошенка "Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI - перша третина XVIІ ст.)". І третьою - монографія "Українки в ГУЛАГу: Вижити значить перемогти" авторства Оксани Кісь. В результаті було ухвалено рішення, що ім'я лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка буде оголошено під час урочистої церемонії нагородження, яка відбудеться 27 серпня, у 165-ту річницю від дня його народження", - зазначив голова журі доктор філософських наук Євген Бистрицький.

Своєю чергою доктор історичних наук Роман Офіцинський наголосив: "Представлені роботи приємно здивували своєю високою науковою якістю. Вони є поважним внеском в історіографію. Маємо ким пишатися".

У засіданні також узяли участь доктор історичних наук Наталія Старченко, доктор філологічних наук Роман Голод, доктор філологічних наук Віктор Мойсієнко, доктор славістики, лауреат Міжнародної премії імені Івана Франка 2017 року Міхаель Мозер, доктор славістики Роман Мних, доктор історичних наук Людмила Посохова, доктор історичних наук Ігор Сердюк, доктор історичних наук Ігор Смуток, доктор філологічних наук Олександр Федорук, доктор історичних наук Максим Яременко.

Організатором засідання журі є Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду "Відродження" в межах грантового компоненту проєкту EU4USociety