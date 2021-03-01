Обвинувачений у справі MH17 судиться з Bellingcat через розслідування

Колишній ватажок бойовиків на Донбасі Ігор Безлер судиться в Росії проти журналістів-розслідувачів з Bellingcat. Він вимагає прибрати згадку себе в розслідуванні про катастрофі Boeing рейсу MH17 у 2014 році.

Про це повідомляє Meduza.

Відомо, що Безлер почав розгляд восени в 2020 році, подавши позов у суді Санкт-Петербурга. Йому допомагають три юриста.

У своєму позові Безлер вимагає від Bellingcat спростувати публікації, в яких містяться фрагменти переговорів бойовиків в епізоду зі збитим рейсом MH17 над Донбасом влітку 2014 року, які перехопила Служба безпеки України.

Журналісти у своїх публікаціях називають Безлера важливим свідком катастрофи, при цьому допускаючи, що його підлеглі могли помилково оповістити російських військових про рейс, прийнявши його за український військовий літак.

Екс-ватажок бойовиків стверджує, що журналісти помилково зрозуміли його телефонні переговори і на підставі цього визначили його як особу, причетну до краху літака.

У позові сказано, що згадування його в публікаціях є "порочних" і вимагає видалити всі 140 згадок в текстах про нього, а також виплатити компенсацію в 500 тисяч рублів за "надзвичайні моральні страждання".

Bellingcat не збирається прибирати згадки Безлера зі своїх матеріалів. Адвокат організації в російському суді Саркіс Дарбинян допускає, що ситуація може призвести до блокування сайту на території Росії, оскільки такий механізм передбачений законодавством.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що Міжнародний суд ООН зможе завершити розгляд справи про катастрофу рейсу MH17 не раніше кінця 2023 року. Однак процес у суді ООН є лише одним з трьох треків по справі.

Як відомо, 17 липня 2014 року над окупованим Донбасом був збитий малайзійський Boeing 777 рейсу MH-17. В результаті катастрофи загинули 298 осіб. Вважається, що літак був збитий російським комплексом БУК-М1, який потрапив на Донбас з Росії.