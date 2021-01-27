Одеську та Миколаївську область паралізували снігопади: куди краще не їхати

Станом на 19.00 27 січня залишається попередньою обмеження руху в Одесі великогабаритного та великовагового транспорту. Про це повідомляє ДСНС у телеграм-каналі.

У зв'язку з цим на автодорозі М-05 Київ - Одеса (+370 км) поблизу с. Ревова зупинені на узбіччі біля 120 великовантажних автомобілів. Крім того, підрозділи ДСНС надали допомогу з буксирування 12 автомобілів у Одеській і Миколаївській областях.

Транспортне сполучення на автомобільних дорогах державного та місцевого значення країни забезпечено.

Також на сайті ДСНС зазначено, що через погіршення погодних умов від електрики відключено 51 населений пункт і два мікрорайони в місті.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомила про заборону проїзду вантажівок і пасажирських автобусів на автодорогах загального користування державного значення.

А ось траса Одеса-Рені закрита повністю для руху всіх автомобілів з 21 години 27 січня. Очевидці повідомляють, що снігу на трасі з Ізмаїла в сторону Одеси в рази більше, ніж в самому місті. Ситуація дуже складна, тому патрульна поліція просить водіїв не ризикувати.

Про відновлення руху обіцяють повідомити додатково. На Київ йде снігопад: водіїв попередили про затори. За матеріалами Українські Новини.

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