Окупованому Донбасу загрожує епідемія кору - ЮНІСЕФ

Унаслідок суттєвого падіння рівня планової вакцинації серед дітей на Сході України, зокрема у зоні збройного конфлікту, серед місцевого населення через кілька років може розпочатися епідемія кору.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на конференції "Пандемія COVID- 19 у контексті гуманітарної кризи: ситуація на Сході України" повідомила голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лотта Сільвандер.

"Ми також спостерігали неймовірне падіння рутинної вакцинації, що певним чином є тривожним дзвіночком та загрожує можливими місцевими епідеміями, скажімо, кору, через рік чи два", - заявила вона.

За її словами, така ситуація спричинена, безумовно, військовими діями, що призвели до знищення багатьох лікарських установ у зоні ООС, а також додаткову роль зіграв вплив на економіку пандемії COVID-19.

Сільвандер запевнила, що ЮНІСЕФ продовжить виконувати свою місію на українському Сході попри всі складнощі і наполягатиме на важливості планової імунізації дітей від хвороб, які людству вдалося подолати завдяки винайденню вакцин.

Як передавав Укрінформ, раніше Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представницею ЮНІСЕФ в Україні Лоттою Сільвандер наголосив на важливості розробки нових програм у співпраці з фондом, які захищають безпеку та права дітей. За матеріалами Укрінформ.