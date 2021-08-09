Омбудсмен Денісова просить Червоний Хрест перевірити обставини вбивства трьох українців у колонії в ОРДЛО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста направити своїх представників до Кіровської виправної колонії No33 на тимчасово окупованій території Донецької області для розслідування обставин вбивства трьох громадян України.

Як передає Укрінформ, про це Денісова повідомила у Телеграмі.

"Отримала шокувальну звістку про вбивство наших співгромадян в Кіровській виправній колонії No33, яка розташована на тимчасово окупованій території Донецької області. Всі загиблі були засудженими до початку військової агресії на сході. Один із вбитих звертався до мене із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію", - повідомила Денісова.

За її словами, процес переведення осіб з непідконтрольних територій заблокований окупаційною владою. Передача засуджених з тимчасово окупованої території Донецької області не здійснюється з початку 2019 року, що зробило їх заручниками ситуації.

"Наслідком зупинення процесу переведення стало порушення права на життя та безпеку наших співгромадян, які перебувають в місцях несвободи на непідконтрольних територіях. І сьогодні через злочинну бездіяльність окупаційної адміністрації троє із них були вбиті", - заявила Денісова.

На переведення з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей чекають 450 громадян України, серед них 70 довічників.

"Прошу керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново направити представників субделегації МКЧХ у Донецьку до Кіровської виправної колонії No33 з метою перевірки обставин загибелі українських громадян та стану додержання прав інших утримуваних осіб", - закликала Денісова.

Вона також звернулась до представника України в робочій підгрупі із гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Галини Третьякової та координатора в цій підгрупі від ОБСЄ Шарлотти Реландер терміново вжити заходів для реагування на факт вбивства українських громадян та розблокування процесу переміщення 450 засуджених осіб.

"Наголошую, що цей процес має бути невідкладно відновлений, адже під загрозою життя сотень наших співгромадян", - наголосила Денісова.

9 серпня Різаєва повідомила про вбивство трьох засуджених громадян України в колонії так званої "ДНР".

За її даними, один із трьох убитих громадян - чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, раніше засуджений за вбивство 18-річного хлопця. Також відоме прізвище ще одного вбитого засудженого громадянина України, а про третього - нічого невідомо. за матеріалами Укрінформ.