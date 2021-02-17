Опитування: яким COVID-вакцинам довіряють українці

Нове соціологічне опитування показало, яким вакцинам проти COVID-19 українці довіряють найбільше. На першому місці рейтингу опинився німецько- американський препарат Pfizer/BioNTech.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

В Україні найбільшою довірою населення користується американо-німецька вакцина Pfizer/BioNTech, їй віддали перевагу 23% опитаних. У трійку лідерів також входять шведсько-британська AstraZeneca/Oxford (16%) і американська Moderna (12%).

Приблизно однакова кількість українців довіряють російській вакцині Sputnik V (9%) і американській Novavax (8%), а трьом китайським розробкам в загальному довіряє 3% опитаних.

"Спільна боротьба людства проти COVID-19 аж ніяк не виключає конкурентну боротьбу розробників і виробників вакцин між собою. Така конкуренція часто супроводжується різними інформаційними закидами, де височіють "чесноти" одних вакцин і "недоліки" їх конкурентів, а часом і просто вкидається фейкова інформація. Як наслідок, знижується загальний рівень довіри населення як до вакцинації в принципі, так і до окремих вакцин", - йдеться в повідомленні.

Кожен п'ятий українець (20%) вважає, що МОЗ впорається з розпочатою в Україні вакцинацією, тоді як вдвічі більше число жителів країни (44%) в це не вірить, а ще третина опитаних (35%) вважають, що з вакцинацією українська медицина впорається лише частково.

У результатах успішної вакцинації впевнені 39% опитаних, вони вважають, що масова вакцинація зможе повернути людство до нормального життя, тоді як протилежної точки зору дотримується 36% жителів України, а кожен четвертий (25%) - не визначився.

Серед тих, хто згоден вакцинуватися, вища, ніж по загальній вибірці, довіра до всіх вакцин, а також більше впевненості в тому, що МОЗ України впорається з вакцинацією.

Опитування проводилося в період з 20 січня до 1 лютого 2021 року. Опитано 1802 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим). Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4%.

Вакцинація проти COVID-19 почнеться до кінця цього тижня, а затримка з поставками вакцин виникла з технічних і бюрократичних проблем, які залежать від України.

Згідно з опитуванням ActiveGroup, Всеукраїнського лікарського товариства та Асоціації міст України масову вакцинацію від коронавірусу назвали необхідною 40,6% українських медиків, 13,3% ж вважають, що масова імунізація не потрібна.

Міністерство охорони здоров'я запустило інформаційний портал з питань вакцинації від COVID-19. На ньому можна знайти повну інформацію про вакцинацію проти коронавируса в Україні. За матеріалами UA.NEWS