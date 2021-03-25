Опитування:половина українців не готова вакцинуватись, навіть безплатно

Зробити щеплення нині наявною в Україні вакциною Covieshield висловили готовність 27%, не хочуть робити щеплення цим препаратом - 67%

Початок кампанії з вакцинації в Україні дещо актуалізував бажання українців робити щеплення від COVID-19, йдеться в опублікованому дослідженні соціологічної групи "Рейтинг". Втім, як вказують соціологи, робити щеплення половина респондентів не готова.

"Наразі 38% готові зробити платне щеплення, а вакцинуватися безкоштовно готові 47%. Це дещо більше ніж минулого місяця (у лютому були готові 32% та 39% відповідно). Водночас половина не готова вакцинуватись, навіть безкоштовно. Водночас якщо держава страхуватиме від побічних ефектів, готовність безкоштовно вакцинуватись зростає до 57%, 40% - все одно не готові", - повідомляють соціологи.

За даними дослідження, зробити щеплення нині наявною в країні вакциною Covieshield висловили готовність 27%, не хочуть робити щеплення цим препаратом - 67%.

"Хоча загалом вакцинуватись від COVID-19 більше готові старші опитані, у готовності вакцинуватись Covieshield ця тенденція зникає, особливо у категорії старших жінок. В цілому ті, хто не бояться захворіти, вірять у міфи про коронавірус і вакцини, менше готові вакцинуватись будь-якою вакциною", - йдеться в дослідженні.

Крім того, як повідомляється, "головними причинами, чому люди не хочуть вакцинуватись від коронавірусу в Україні, опитані вважають недовіру вакцині, яка зараз завезена, та страх побічних ефектів (близько половини)".

"Кожен п'ятий назвав причиною - недовіру до влади в цілому та сумніви, що вакцина захистить від нових видів вірусу. 13% - недовіра до вакцинації як такої", - повідомили соціологи.

Опитування "Вакцинація в Україні: бар'єри і можливості" проходило 18-19 березня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед повнолітнього населення (1500 респондентів) у всіх регіонах, крім окупованих територій.

Україна розпочала вакцинацію від COVID-19 24 лютого препаратом Covishield, виготовленим в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca. За даними МОЗ, усього від початку кампанії з вакцинації зробили 155 587 щеплень. За матеріалами radiosvoboda.org