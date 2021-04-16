Остаточными дозами Pfizer вакцинировать публичных людей не будут - Степанов

В Украине не будут вакцинировать от коронавируса публичных людей остаточными дозами американской вакцины Pfizer.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я знаю, что пошли слухи, будто кто-то рассчитывает тем или иным способом вакцинироваться Pfizer. Эта вакцина пойдет исключительно медицинским работникам, гражданам, старше 80 лет, людям из домов престарелых, интернатов и работникам ГСЧС и пограничникам. Нам нужно защитить именно эту категорию людей", — отметил Степанов.

Так, вакцину будут распределять исключительно среди лиц, подпадающих под 1- й и 2-й этап вакцинации. За матеріалами Сьогодні.