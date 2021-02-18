Отруєння школярок: дитячий омбудсмен підтримує заборону Tik Tok та інших "деструктивних мереж"

Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok. Про це дитячий омбудсмен сказав в коментарі УНН.

"Хочу вам сказати, що буквально сьогодні вдень мені телефонувала директорка однієї з шкіл поблизу Києва, і вона сказала, що тільки вони зібрали більше 10 тисяч підписів від вчителів і батьків щодо заборони Tik Tok", - повідомив Кулеба.

Він зауважив, що відповідна практика на сьогодні є і в інших країнах, наприклад у США чи в Італії.

"Однозначно, я за заборону таких деструктивних мереж, тому що вони неконтрольовані, і питання контролю підіймалось. Але це має робити провайдер - власник Tik Tok має, так само як у Facebook чи Youtube, контролювати контент і не дозволяти оприлюднення деструктивного контенту. Цього, як раз, у Tik Tok і немає", - зазначив омбудсмен.

Говорячи про те, чи можливо встановити заборону Tik Tok на законодавчому рівні, співрозмовник зауважив, що це - питання парламенту.

"Хтось має подати законопроєкт. Я не маю таких повноважень подавати, тому тут має хтось з парламенту подати законопроєкт. Якщо парламент підтримає, то ця мережа в Україні може бути заборонена", - сказав він.

У ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом "Дротаверин", одна дівчинка загинула, інша - госпіталізована.

Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці "побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати", що в результаті і привело до трагедії.

Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Варто зазначити, наступного ж дня після інциденту стало відомо, що в Умані в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.

За матеріалами УНН.