Пам’ятаємо заради майбутнього.

Разом з багатьма країнами світу Україна вшановує День пам’яті та примирення. Це — історичний день пам’яті за десятками мільйонів жертв Другої світової.

В цю війну в українські оселі зайшов загарбник і майже кожної української родини торкнулася ця страшна трагедія.

У Другій світовій війні — найбільш кривавою та жорстокою в історії людства, загинуло понад вісім мільйонів українців.

Велика шана ветеранам війни та вічна пам'ять всім захисникам, які поклали свої життя у боротьбі з нацизмом, які з честю виконали свій військовий обов’язок та захистили свою країну.

Ми повинні знати та пам'ятати цю страшну сторінку історії, зробити все, щоб це ніколи знову не повторилося!

Тому заради процвітання та розбудови незалежної України, заради миру та добробуту в українських родинах підтримаємо наших мужніх захисників, які сьогодні з силою та честю боронять нашу державу, захищають її територіальну цілісність.