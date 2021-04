Пандемія коронавірусу в світі посилюється - ВООЗ

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія COVID-19 посилюється у всьому світі.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на брифінгу ВООЗ у Женеві.

"У всьому світі пандемія COVID-19 продовжує посилюватися. Кількість нових випадків зростає 9-й тиждень поспіль, а смертей - 6-й тиждень поспіль. Якщо поглянути на світову динаміку, то минулого тижня було зафіксовано майже стільки ж нових випадків хвороби, як у перші 5 місяців пандемії", - сказав Гебреісус.

За його словами, незважаючи на покращення епідемічної ситуації у деяких регіонах, багато країн наразі переживають значні темпи поширення хвороби, а ситуація в Індії викликає жах.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 квітня у світіз початку пандемії підтверджено 147 801 542 випадків COVID-19, зокрема 3 122 712 летальних. Водночас від цієї хвороби вже змогли одужати 125 352 400 людей.

Коронавірус в Індії поширюється вкрай високими темпами. Міністерство охорони здоров'я 25 квітня повідомило про рекордні майже 350 тисяч нових випадків зараження коронавірусом та 2 767 смертей упродовж доби. Загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в країні сягнула 16,9 мільйона, а летальних - понад 192 тисячі.

Катастрофічна ситуація спостерігається в індійських клініках та лікарнях. Керівництво багатьох медичних закладів повідомило про нестачу медичного кисню та ліків для тяжкохворих. У низці міст поблизу клінік та лікарень утворилися черги хворих або їхніх родичів.