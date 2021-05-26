Партія в 500 тис. доз вакцини CoronaVac прибула в Україну

Партія в 500 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac, прибула в Україну, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

"Зараз ця вакцина відповідно до чинного законодавства відправляється на лабораторний контроль", - йдеться в повідомленні, на сторінці МОЗ у соцмережі Facebook у середу ввечері.

У МОЗ зазначили, що щеплення препаратом CoronaVac почалося в Україні 13 квітня. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких становить 28 днів.

Україна законтрактувала 1,9 млн доз цієї вакцини, з яких 1,2 млн вже отримала. За матеріалами Інтерфакс-Україна.