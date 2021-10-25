Пасажирам без COVID-документів на міжобласних автобусних маршрутах загрожує штраф від 17 тис. до 34 тис. грн - МОЗ

Відповідальність за наявність документів про вакцинацію проти коронавірусу або негативного результату тесту на COVID-19 під час міжобласних автомобільних поїздок у "жовтій", "помаранчевій" та "червоній" зонах (за винятком легкових авто) нестимуть пасажири. Такі зміни Кабмін ухвалив 20 жовтня, повідомила 25 жовтня пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Правила стосуються регулярних та нерегулярних перевезень на міжнародному та міжобласному сполученнях. Документи не треба надавати неповнолітнім.

"Не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п'яти (без урахування дітей до 14 років). Водночас дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї", - ідеться у повідомленні.

Під час перевезень у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

"Відсутність документа про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн", - ідеться у повідомленні. За матеріалами Гордон.