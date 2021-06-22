Перед матчем Євро-2020 у Данії розмалювали пам'ятник Шевченку в російський триколор

У Копенгагені невідомі сплюндрували пам'ятник Тарасові Шевченку, розфарбувавши його в російський триколор.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці Посольство України в Данії.

"Ймовірно в ніч проти понеділка 21 червня 2021 року, напередодні футбольного матчу Данія - Росія, було сплюндровано пам'ятник українському генію - Тарасу Григоровичу Шевченку у м.Копенгагені. Великий Кобзар був розфарбовий у російський триколор, а на постаменті скульптури можна було побачити вже давно відомі елементи російської пропаганди", - йдеться в повідомленні української дипустанови.

Посольство виступило з категоричним засудженням цього акту вандалізму, назвавши його актом провокації проти України.

Розфарбований пам'ятник Тарасу Шевченку, фото: facebook.com/UkrEmbassyDK

"Цей ганебний випадок в черговий раз демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Жодної "громадянської" війни в Україні немає, а є лише злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця у будь-якому куточку світу", - наголосили в посольстві.

"Звертаємося до правоохоронних органів Данії розпочати негайне розслідування та покарати винних", - заявили в посольстві України.