Перехід України у "жовту зону" відтерміновується - Ляшко

Перехід України із "зеленої" у "жовту" зону карантину очікується за тиждень. МОЗ клопотав перед урядом про посилення карантину з 13 вересня, однак питання потребує більше часу не опрацювання, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на форумі "Реформа системи шкільного харчування" в Одесі.

"Станом на 9 вересня, згідно з індикативними показниками, є підстави для запровадження жовтого рівня епідемічної небезпеки. З урахуванням цього МОЗ звернулось до Кабміну щодо розгляду цього питання на засіданні Національної комісії з ТЕБ і НС. Очікуємо, що орієнтовно в середу (15 вересня - ред.) Кабмін також розгляне внесені МОЗ зміни до постанови щодо переходу областей до "жовтого", "помаранчевого" чи "червоного" карантинного рівня епідемічної безпеки для роботи навчального закладу в умовах адаптивного карантину", - цитує міністра "Укрінформ.

Якщо уряд підтримає запропоновані зміни до постанови, вона набере чинності не раніше, ніж за сім днів від дати ухвалення.

"Концептуальний підхід такий: спочатку уряд ухвалює зміни до постанови щодо визначення "жовтого" і "червоного" рівнів епідемічної небезпеки, а після цього буде скликано засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому буде прийнято рішення про переведення всієї країни до жовтого рівня епідемічної небезпеки зони, яке вступить у дію через 7 днів", - пояснив він.

Надалі рішення про переведення країни до "помаранчевого" і "червоного" рівнів епідемічної небезпеки ухвалюватиме уряд, а щодо кожної області окремо - у разі досягнення відповідних показників тестування, захворюваності й завантаження лікарень. За матеріалами ZN.ua