Переможцем конкурсу Євробачення-2021 стала Італія, Україна - на п'ятому місці

Переможцем конкурсу Євробачення-2021 стала Італія, гурт Maneskin, який набрав загалом 524 бали (206 від журі й 318 від глядачів). Україна - на п'ятому місці.

Фінал конкурсу пройшов 22 травня у Роттердамі.

На другому місці - Франція, яку представляла Барбара Праві (499 балів).

Третя - Швейцарія, виконавець Gjon's Tears (432 бали).

На четвертому- Ісландія, гурт Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ (з 378 балів). Виступ цієї країни єдиний показували в записі, бо у двох членів делегації виявили COVID-19.

Україна, яку представляв гурт Go_A, загалом отримала 5-ту сходинку (364 бали).

Гурт Go_A обрали для участі від України на Євробачення у 2020 році, тоді музиканти мали виконувати пісню "Соловей". Однак через пандемію коронавірусу конкурс не змогли провести.

Go_A у своїх піснях поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та потужний гітарний драйв.

Музиканти гурту походять з різних міст України: засновник гурту Тарас Шевченко - з Києва, Катерина Павленко - з Ніжина, Ігор Діденчук - з Луцька та Іван Григоряк - з Буковини.