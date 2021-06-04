Перші 20 осіб з списку РНБО залишать маєтки в Конча-Заспі та Пущі-Водиці

Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків в Конча- Заспі та Пущі-Водиці. В РНБО назвали список цих осіб.

Про це на брифінгу повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов.

"Перші 20 осіб знаходяться в процесі процедури залишення маєтків (в Конча- Заспі та Пущі-Водиці - ред.)", - сказав Данілов.

Він зачитав список цих осіб:

Панасюк Олена Вікторівна

Зубко Людмила Миколаївна

Івченко Віктор Анатолійович

Матвієнко Ольга Василівна

Піскун Святослав Михайлович

Юрчик Сергій Володимирович

Гаврилюк Лідія Михалівна

Васюник Іван Васильович

Лавринович Олександр Володимирович

Череп Валерій Іванович

Гайсинський Юрій Олександрович

Табачник Дмитро Володимирович

Петренко Микола Миколайович

Макар'ян Давид Борисович

Макар'ян Борис Петрович

Папіш Ілля Йосипович

Ільїн Олександр Ігоревич

Богатирьова Раїса Василівна

Семиноженко Володимир Петрович

Тополов Віктор Семенович

Раніше Олексій Данілов повідомляв, що найближчим часом на засіданнях РНБО буде надано звіт з аудиту державних дач на території Конча-Заспи та Пущі- Водиці. Крім того, підготують дані про осіб, які мають право на пільгове проживання там.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні незабаром з'явиться концепція надання в оренду державних дач чиновникам. Він вважає несправедливим, що там живуть колишні чиновники.