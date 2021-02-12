Першою в Україну може прибути вакцина AstraZeneca, - Ляшко

Першою в Україну може бути доставлена вакцина розробки AstraZeneca. Її закупили за бюджетні гроші

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує РБК-Україна.

Він зазначив, що зараз ще уточнюються бюрократичні моменти з постачання вакцини Pfizer, яку Україна отримає в рамках COVAX - 117 тисяч доз.

"Чекаємо вакцину Pfizer. Але першою може бути і вакцина AstraZeneca, яку закупили за бюджетні гроші. Зараз два продукти чекаємо наступного тижня", - сказав Ляшко.