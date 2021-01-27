Pfizer буде в складі траншу вакцин від COVAX - Ляшко

Вакцина Pfizer буде в складі траншу вакцин від COVAX.

Як передає Укрінформ, про це під час онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19: відкрита дискусія" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Коли ми говоримо про постачання вакцини, у нас в лютому очікується поставка з двох джерел: перша це COVAX, друга - це закупівля за державні кошти. ...Компанія Pfizer підтвердила механізму COVAX можливість передачі 50 млн доз РНК-вакцини для механізму COVAX. Україна увійшла до переліку 92 країн, які в рамках механізму COVAX будуть отримувати вакцину безкоштовно, разом зі шприцами і розчинниками", - сказав Ляшко.

За його словами, точна кількість доз вакцини і дата, коли вона може з'явитися в Україні в лютому, стане відома орієнтовно 29 січня. Також, за словами Ляшка, за попередніми домовленостями, в Україну може бути поставлено 16 млн доз вакцини від COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.

"В рамках механізму COVAX у нас вже є підтвердження 100% поставки 8 млн доз. ...Попередні домовленості з виробниками підтверджують, що COVAX поставить в Україну 16 млн доз вакцини. Поки що ця інформація - попередні домовленості, ми чекаємо засідання правління фонду, яке планується на 28-29 число, слідкуємо за інформацією 29 січня і будемо розуміти, скільки ми отримаємо вакцини в рамках COVAX", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що після визначення дати постачання вакцин в Україну МОЗ протягом двох тижнів проведе навчання медпрацівників у мобільних бригадах роботі з цим препаратом.

Санголовлікар наголосив, що вакцинація повинна відбуватися виключно згідно з планом і дорожньою картою. Відповідно кампанія з вакцинації передбачає 5 етапів, щеплення відбуватиметься за допомогою мобільних груп та в пунктах щеплення, в два раунди, оскільки більшість існуючих вакцин від COVID-19 передбачають дворазове введення.

На сьогодні, за словами Ляшка, вже відомий персональний склад близько 400 мобільних бригад, вони складаються з лікаря та водія. Всього передбачається, що буде створено близько 500 таких мобільних бригад.

Також, за словами головного санлікаря, щеплення від COVID-19 проводитиметься на базі 4 250 кабінетів щеплення. Це будуть або кабінети щеплення для дорослих, або створені пункти вакцинації.

Ляшко наголосив, що МОЗ не розглядає залучення до кампанії вакцинації кабінетів щеплень для дітей.

Також установлено, що на першому етапі щеплення проводитиметься працівникам лікарень, які входять до переліку медзакладів, що надають допомогу хворим на COVID-19, це не тільки медперсонал - лікарі, медсестри, санітарки, - а й інші працівники лікарень.

В Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу - 3 776. За матеріалами Укрінформ.