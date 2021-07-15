Під МВС мітингують на підтримку відставки Авакова

У Києві біля Міністерства внутрішніх справ проходить акція на підтримку відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Активісти зібралися під МВС для того, щоб "відсвяткувати" звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Вони вимагають проведення реформи правоохоронних органів, а також вважають першочерговим завданням нового міністра МВС реформування структури відомства.

На акції зібралося близько ста людей. Наразі ситуація спокійна. За порядком слідкують правоохоронці.

Арсен Аваков 13 липня подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Народні депутати фракції "Слуга народу" увечері того ж дня обговорили питання щодо звільнення Авакова на засіданні фракції за участю Президента Володимира Зеленського, Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду керівника МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Він повідомив, що погодився на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ.

Парламент звільнив міністра внутрішніх справ Авакова у четвер, 15 липня.