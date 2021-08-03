Під посольством Білорусі в Києві проведуть акцію пам'яті Шишова

Сьогодні, 3 серпня, у Києві відбудеться акція, присвячена пам'яті голови "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова. Про це в Telegram повідомив "Білоруський дім в Україні".

Акцію розпочнуть о 19.00 біля посольства Республіки Білорусь в Києві за адресою: Коцюбинського, 3.

Шишов зник 2 серпня. Він вийшов із дому вранці і не повернувся. Імовірно, він міг бути на щоденній пробіжці, оскільки за місцем проживання не виявили його спортивних речей, повідомляли у БДУ.

Поліція Києва 3 серпня повідомила, що Шишова знайшли повішеним у київському парку. Правоохоронці, серед інших, розглядають версію вбивства, замаскованого під суїцид.

Представники БДУ впевнені, що смерть Шишова - спланована акція білоруської влади. "Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція щодо ліквідації дійсно небезпечного режиму білоруса", - зазначали в організації.

"Білоруський дім в Україні" є громадською організацією, яка надає допомогу громадянам республіки із житлом і працевлаштуванням. За матеріалами Гордон.