Пішов із життя Євген Марчук

Помер ексглава уряду, колишній очільник Служби безпеки України Євген Кирилович Марчук.

Політику було 80 років.

Про смерть Євгена Марчука на своїй сторінці у Facebook повідомила його дружина Лариса Івшина.

"Чорний день....помер ЄК ...зупинилося серце", - написала дружина.

Євген Кирилович Марчук - український державний діяч, 4-й Прем'єр-міністр України, був першим чинним головою Служби безпеки України з листопада 1991 року по липень 1994-го (його попередник Микола Голушко був виконувачем обов'язків). Марчук керував урядом України з березня 1995-го по травень 1996 року, з червня 2003-го по вересень 2004 року був міністром оборони, генерал армії України, кандидат юридичних наук.

З 21 листопада 2018 року до 19 травня 2019 року представляв Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

За матеріалами "День"