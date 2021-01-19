Пішов із життя один із засновників Народного руху Володимир Черняк

Один із засновників Народного руху України Володимир Черняк помер 18 січня від коронавірусної хвороби.

Фото: wikipedia.org

Про це повідомляється на його сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Вчора перестало битися серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук - Черняка Володимира Кириловича. Його не стало вночі 18 січня 2021 року після довготривалої боротьби з ковідом", - ідеться у дописі.

За інформацією з відкритих джерел, український економіст і політик Володимир Черняк народився у жовтні 1941 року на Рівненщині. Доктор економічних наук, професор. Був народним депутатом СРСР (1989-1991) та народним депутатом України III (1998-2002) і IV (2002-2006) скликань.

Черняк був одним із засновників Народного руху України (від 1999 року - член Українського народного руху, згодом - Української народної партії). У 1994 році балотувався на посаду міського голови Києва.

Черняк завідував відділом теорії та методології Інституту економіки НАН України, обіймав посаду головного наукового співробітника Науково- дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів.

Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2001).