По 2 000 гривень на дитину: у Зеленського анонсували допомогу багатодітним сім'ям

Перед новим навчальним роком уряд України виділить допомогу багатодітним сім'ям. Вони отримають по 2 000 гривень на дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря президента Сергія Нікіфорова.

"За ініціативою Володимира Зеленського уряд готує постанову до 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Зрозуміло, що таким готувати дітей до 1 вересня найскладніше, тому щоб полегшити їм підготовку до навчального року уряд готовий виділити по 2 000 на дитину", - зазначив Нікіфоров.

За його словами, планується виділення близько 300 млн гривень на 150 000 дітей.

"Постанова проходить останні погодження, але вона повинна з'явитися дуже швидко, щоб гроші були вже в наступному місяці", - додав прес-секретар.