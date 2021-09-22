Початкову школу та дитячі садочки в Україні не закриватимуть, - МОЗ

Кабінет міністрів вважає доцільним дозволити працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки. Ці діти потребують безпосереднього контакту з вихователем чи викладачем. Відповідні зміни прийняті в постанову уряду No 1236. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко за результатами засідання Кабміну, передає пресслужба МОЗу.

"Маленькі діти мають бути максимально залучені в освітній процес, для цього їм треба займатись із викладачами офлайн, тобто відвідувати навчальний заклад. Ми пом'якшуємо вимоги до карантинних обмежень та дозволяємо дитячим садочкам та початковій школі працювати незалежно від рівня епіднебезпеки. При цьому ми закликаємо викладачів зробити свідомий вибір та вакцинуватися від COVID-19. Адже якщо в закладі розпочнеться спалах - заклад буде закритий", - повідомив Ляшко.

Він додав, що спільна відповідальність освітян та батьків - створити безпечний освітній простір у закладах освіти. У закритих просторах, як школи, дитсадки, університети, COVID-19 може поширюватися значно швидше. Це створює небезпеку для дітей, освітян та батьків, які можуть передавати коронавірус один одному і поширювати його. Тому необхідно вакцинуватися вже сьогодні.

Після виконання протокольного доручення уряду від 22 вересня та розробки відповідної нормативної бази до роботи у сфері освіти допускатимуть лише вакцинованих працівників.

Кабмін ухвалив рішення, згідно з яким вакцинація проти коронавірусу стала обов'язковою для працівників закладів освіти, міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.