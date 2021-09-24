"Погані дороги" їдуть від України на Оскар

Український Оскарівський комітет обрав фільм-кандидата що представлятиме Україну на 94-й премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм"

Ним стала стрічка "Погані дороги" режисерки Наталки Ворожбит, художній фільм, який складається з чотирьох новел.

Цього року фільм від України обирали 11 членів комітету. 3 члени комітету не мали права голосувати через конфлікт інтересів, як члени творчої групи та дистриб'ютор фільмів-кандидатів.

Фільм "Погані дороги" отримав 5 голосів та додатково 3 бали, згідно правил Українського Оскарівського комітету (за світову прем'єру на фестивалі класу А, нагороду на фестивалі класу А та рецензії у міжнародних профільних виданнях). Інші фільми-учасники набрали відповідно: Фільм Відблиск - 2 голоси та 2 додаткових бали.

Фільм Носоріг - 1 голос та 2 додаткових бали.

Фільм Стоп-Земля - 3 голоси та 3 додаткових бали Фільм Чому я живий - 0 голосів та 0 додаткових балів"Цьогоріч відбір був по- справжньому конкурентним і драматичним: змагалися фільми, в кожного з яких є беззаперечні чесноти, необхідні для перспективної участі в оскарівських перегонах. В результаті Український оскарівський комітет певним чином підтвердив рішення кінокритиків і членів Української кіноакадемії, які вже віддавали "Поганим дорогам" свої призи. Побажаємо творцям стрічки успіху!" - Алік Шпилюк, Голова Українського Оскарівського комітету.

Події стрічки "Погані дороги" відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Кожна з новел розповідає про стосунки між людьми, що виникають на фоні війни. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті, порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.

Перша історія відбувається на українському блокпості, де затримують озброєного директора школи, друга історія про закохану в українського військового місцеву дівчину, яку намагається стримати її бабуся. Третя новела про утримування в полоні української журналістки, і в четвертій розповідається про те, як швидко народжується насильство: молода дівчина на своїй машині збиває курку і хоче відшкодувати це її господарям, які, користуючись ситуацією, намагаються відібрати в неї все. За матеріалами UA: Суспільне Новини.