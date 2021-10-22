Поліція притягує до відповідальності Надію Савченко за використання підробленого COVID-сертифіката

2021-10-22 11:22

Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство.

Днями в аеропорту "Бориспіль" під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою. Інформацію про правопорушення передали до поліції.

За фактом використання підроблених документів було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам.

Відділ комунікації поліції Київської області

Также в рубрике