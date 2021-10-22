Поліція притягує до відповідальності Надію Савченко за використання підробленого COVID-сертифіката

Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, триває слідство.

Днями в аеропорту "Бориспіль" під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою. Інформацію про правопорушення передали до поліції.

За фактом використання підроблених документів було розпочате кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде прийняте рішення про оголошення підозри фігуранткам.

Відділ комунікації поліції Київської області