Поліція відкрила 800 справ за підробку covid-сертифікатів

Майже 800 кримінальних проваджень відкрили правоохоронці за підробку covid- сертифікатів, Міністерство внутрішніх справ закликає українців повідомляти про подібні факти в поліцію.

"Прошу вас повідомляти про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170 або за номером 102. Бережіть своє життя та не розмінюйте його на підробки", - сказав Денис Монастирський.

Він нагадав, що сьогодні в Україні фіксується найбільша смертність від початку пандемії коронавірусу.

І попри те, що альтернативи вакцинації та дотриманню карантинних обмежень не існує, є люди, які готові платити за підробку covid-сертифікатів.

За словами глави МВС, поліція щоденно бореться з шахраями та недобросовісними лікарями, які виготовляють фальшиві документи. За цими фактами вже розпочато майже 800 кримінальних проваджень.

Україна б'є антирекорди за кількістю хворих та померлих від Covid за добу - 21 жовтня зафіксували 23 785 випадків коронавірусної хвороби й 614 летальних випадків від неї. За матеріалами pravda.com.ua