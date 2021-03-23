Поліція вручила підозру ще одному учаснику акції на Банковій

Поліція вручила підозру ще одному учаснику акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, яка відбулася у суботу 20 березня біля Офісу Президента.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

"Поліцейські вручили підозру у вчиненні хуліганства ще одному учаснику акції під Офісом Президента України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід", - йдеться у повідомленні

Раніше поліція повідомила про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобовому домашнього арешту затриманому під час акції біля Офісу Президента уродженцю Вінниччини.

В суботу 20 березня, відбулася акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка, під час якої деякі її учасники розписали будівлю протестними написами, розбили вікна вхідних дверей та підпалили табличку на фасаді ОП.

Пізніше в ОП завдані будівлі збитки оцінили попередньо у 2 млн грн.

Під час акції правоохоронці затримали 26-річного уродженця Вінниччини. За погодженням з Печерською окружною прокуратурою йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.За матеріалами Укрінформ.