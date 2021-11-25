Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко

Колишній мер Києва, ексголова Київської міськдержадміністрації Олександр Омельченко помер 25 листопада на 84-му році життя. Про це виданню "ГОРДОН" повідомило джерело у Національній поліції.

За даними співрозмовника, політик помер приблизно о 15.00.

Про причини смерті джерело не повідомило. Відомо, що з початку листопада Омельченко лікувався від коронавірусної інфекції.

Син Омельченка Олександр розповідав, що батько був у тяжкому стані, на кисневій підтримці.

"Він постійно в масці, постійно дається кисень. Начебто сьогодні йому стало трішки краще, але поки лікарі кажуть, що може повернути в будь-який бік. Стан у нього важкий, але стабільний. Ми сподіваємося, що все буде добре", - сказав Омельченко-молодший.

Інформацію про смерть колишнього столичного мера у Facebook підтвердив нинішній міський голова Віталій Кличко.

Олександр Омельченко народився 1938 року. Був мером Києва у 1999-2002-му та 2002-2006 роках. З 1996 до 2006 року очолював Київську міськдержадміністрацію.

Балотувався у мери Києва 2014-го, 2015-го та 2020-го, але без успіху.

У 2007-2012 роках Омельченко був депутатом Верховної Ради від "Нашої України - Народної самооборони", очолював комітет із питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

З Омельченком пов'язано дві смертельні ДТП. 2009-го він на смерть збив чоловіка на пішохідному переході, згодом купив сім'ї загиблого будинок та авто. 2015-го водій Омельченка на авто політика на смерть збив жінку. 2016- го джип з Омельченком за кермом зіткнувся з фурою. За матеріалами "Гордон".