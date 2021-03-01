Помер перший глава МЗС України Анатолій Зленко

Перший міністр закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко помер на 83-му році життя, повідомив колишній заступник міністра закордонних справ України, екс-постпред України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

"З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії, - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять!" - написав Єлісєєв у Twitter у понеділок.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.