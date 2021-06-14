Помер відомий хореограф Григорій Чапкіс - ЗМІ

Помер відомий український хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на близьке оточення легендарного танцівника.

Григорій Чапкіс пішов з життя у віці 91 року.

Чапкіс тривалий час хворів. У 20-х числах грудня 2020 року Григорій Чапкіс вперше потрапив до лікарні із запаленням легень і поділився селфі на лікарняному ліжку. Після Нового року народний улюбленець відправився додому, але знову повернувся до лікарні на Різдво. Як виявилося, він недолікував запалення легенів.

Пізніше, 9 лютого Чапкіс знов був госпіталізований у реанімацію Київської міської клінічної лікарні No 6. За час хвороби він значно схуд і відчував труднощі під час пересування. Раніше син Чапкіса показав відео з батьком - він був елегантний, але дуже слабкий.

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Юнаком майбутня зірка працював будівельником на відбудові Хрещатику, а перше освіту здобув в залізничному училищі. Танцювати почав в 10 років, а вже в 20 працював хореографом в Театрі імені Івана Франка. З 1955 знаменитість виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського. Згодом артист відкрив власну школу танців і став суддею шоу "Танці з зірками".

Зірка був одружений 4 рази та має двох дітей. Додамо, що минулого року Чапкіс знову одружився. Обраницею 90-річного танцівника стала ровесниця онучки.