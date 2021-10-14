Померла видатна українська оперна співачка Бела Руденко

Українська оперна співачка, народна артистка СРСР Бела Руденко померла у віці 88 років. Про це повідомив російський критик Андрій Плахов в Facebook, передає УНН.

"На 89-му році життя померла видатна оперна співачка Бела Андріївна Руденко", - йдеться в повідомленні.

Бела Руденко народилася 18 серпня 1933 року в селищі Боково-Антрацит (тепер місто Антрацит) Луганської області Української РСР.

У 1956 році закінчила Одеську консерваторію ім. А.В.Нежданової. Виступати в Одеському театрі опери та балету почала ще бувши студенткою: вона володіла рідкісним високим голосом - колоратурним сопрано.

З 1956 по 1973 рік була солісткою Київського театру опери й балету імені Тараса Шевченка.

У 1973-1988 роках Руденко була солісткою оперної трупи Державного академічного Великого театру. Виконувала партії в операх: "Руслан і Людмила" і "Іван Сусанін" Михайла Глінки, "Ріголетто" і "Травіата" Джузеппе Верді, "Іоланта" Петра Чайковського та інших.

Співачка виконувала концертні та камерні програми в СРСР і за кордоном, виступала в оперних театрах Франції, Великої Британії, Італії, Швеції, Японії, Канади, США.

У 1959 році Руденко була визнана Заслуженою артисткою України, а в 1960 році - Народною артисткою СРСР.

У 1992 році вона завершила сольну кар'єру і очолила Фонд розвитку Великого театру. Артистка також була художнім керівником оперної трупи Великого театру і займалася викладанням.

Руденко була одружена з народним артистом Азербайджанської РСР, естрадним співаком, композитором і актором, а нині послом Азербайджану в Росії Поладом Бюльбюль огли. Він відомий глядачам з виконання ролі Теймура у фільмі Юлія Гусмана "Не бійся, я з тобою!" 1981 року. За матеріалами УНН.