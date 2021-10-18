Посилення карантину: 4 області переходять у "червону" зону

Карантин посилюють на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей

З понеділка, 18 жовтня, в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській - набули чинності правила червоної зони карантину. Червоний рівень епіднебезпеки в регіонах почав діяти з 00:00 18 жовтня відповідно до рішення Держкомісії з питань ТЕБ та НС від 15 жовтня. Про це повідомляє міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Ці обмеження поширюються також на обласні центри: Одесу, Запоріжжя, Дніпро, Краматорськ.

Окремим рішенням міської влади карантин з 18 жовтня також посилили у Львові. З 15 жовтня правила червоної зони діють у Херсонській області.

5.UA із посиланням на МОЗ нагадує про обмеження та правила, що діють у "червоній" зоні.

Які правила "червоної" зони запровадили

У червоних" зонах епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження ("зелена", "жовта", "помаранчева" зони), а також запроваджуються нові.

Зокрема забороняється:

робота кафе, ресторанів, інших закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос, а також закладів громадського харчування в аеропортах,

робота непродовольчих ринків і магазинів,

робота спортзалів, басейнів і фітнес-центрів (дозволено тільки для спортсменів національних збірних),

робота ТРЦ, закладів у сфері торговельного і побутового обслуговування (за винятком продажу низки товарів, перелік наведено нижче);

робота розважальних закладів,

робота закладів культури, кінотеатрів, театрів тощо (крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, а також проведення кіно- та відеозйомки за умови обмеження доступу до майданчика),

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота готелів, хостелів та інших закладів, що надають послуги з розміщення,

робота шкіл та інших закладів освіти (окрім тих, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат чи можуть надати підтвердження про одужання від COVID-19 чи негативний ПЛР-тест),

проведення планової госпіталізації у держлікарнях (крім допомоги під час вагітності та пологів, новонародженим дітям, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, надання паліативної допомоги у стаціонарах, надання планової допомоги третинного рівня (високоспеціалізованої); проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації).

Виняток – можуть працювати ті заклади, де всі 100% відвідувачів (або учасників), а також працівників (чи організаторів масових заходів) мають один з таких документів:

свідоцтво про повну вакцинацію;

негативний ПЛР-тест (термін дії 72 години);

підтвердження одужання від COVID-19 (термін дії 180 днів).

Що працює і залишається відкритим в "червоній" зоні

Можуть працювати торгові точки, де не менше 60% площі призначено для торгівлі:

продуктами харчування,

пальним,

лікарськими засобами та виробами медичного призначення,

засобами гігієни та побутовою хімією,

засобами зв’язку,

друкованими ЗМІ,

ветеринарними препаратами, кормами,

насінням і садивним матеріалом (квітами, рослинами),

добривами,

засобами захисту рослин.

Такі заклади можуть працювати без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті цих магазинів. Також можуть працювати:

продовольчі магазини

банки

АЗС (без зон харчування)

поштові відділення

станції технічного обслуговування автомобілів та іншого транспорту

компанії з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку,

прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

компанії з надання телекомунікаційних послуг

перукарні та салони краси (за попереднім записом).

Заборони в "червоній" зоні карантинуwww.moz.gov.ua

Як в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Краматорську працюватимуть школи та дитсадки

У "червоній" зоні можуть продовжувати працювати без додаткових умов:

дитячі садки (заклади дошкільної освіти)

1−4 класи шкіл (у закладах загальної середньої освіти)

спеціальні заклади освіти.

Решта навчальних закладів мають закритися на карантин чи перейти на дистанційне навчання.

Старшокласники та студенти вузів, технікумів, закладів фахової передвищої освіти тощо можуть продовжити навчання в очному режимі лише за умови, коли 100% колективу освітнього закладу пройшли повний курс вакцинації (або надали негативний ПЛР-тест чи довідку про нещодавнє одужання від COVID-19).

Шкільні канікули, які мали розпочатися з 25 жовтня, МОЗ України рекомендував перенести на 18 жовтня. Тож частину того часу, поки область перебуватиме в червоній зоні, школярі проведуть на канікулах.

Як працюватиме транспорт у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій областях

Із 21 жовтня для всіх жовтих, помаранчевих і червоних зон набудуть чинності нові правила пасажирських перевезень.

На період дії правил червоної зони в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій області це означатиме, що всі водії, екіпаж авіатранспорту та пасажири у випадку міжрегіональних перевезень повинні мати підтвердження повного курсу вакцинації або негативний ПЛР-тест. Тобто мешканцям цих регіонів буде заборонено сідати в міжобласні потяги чи автобуси без таких документів (після 21 жовтня).

За окремим рішенням місцевої комісії з ТЕБ та НС може бути заборонено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах відповідних регіонів, крім транзитних перевезень та ще кількох видів перевезень (власними легковими автомобілями; службовими авто чи транспортними засобами за умови попередження Нацполіції про маршрут; пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні).

Також за окремим рішення Держкомісії комісії з ТЕБ та НС може бути заборонено посадку пасажирів в міжрегіональний автомобільний чи залізничний транспорт (потяги, автобуси тощо).

Транспортні перевезення у "червоній" карантинній зоніwww.moz.gov.ua

За матеріалами 5.UA