Посилення карантину: 4 області переходять у "червону" зону
Карантин посилюють на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей
З понеділка, 18 жовтня, в чотирьох областях України - Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській - набули чинності правила червоної зони карантину. Червоний рівень епіднебезпеки в регіонах почав діяти з 00:00 18 жовтня відповідно до рішення Держкомісії з питань ТЕБ та НС від 15 жовтня. Про це повідомляє міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Telegram.
Ці обмеження поширюються також на обласні центри: Одесу, Запоріжжя, Дніпро, Краматорськ.
Окремим рішенням міської влади карантин з 18 жовтня також посилили у Львові. З 15 жовтня правила червоної зони діють у Херсонській області.
5.UA із посиланням на МОЗ нагадує про обмеження та правила, що діють у "червоній" зоні.
Які правила "червоної" зони запровадили
У червоних" зонах епідемічної небезпеки зберігаються всі попередні обмеження ("зелена", "жовта", "помаранчева" зони), а також запроваджуються нові.
Зокрема забороняється:
- робота кафе, ресторанів, інших закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос, а також закладів громадського харчування в аеропортах,
- робота непродовольчих ринків і магазинів,
- робота спортзалів, басейнів і фітнес-центрів (дозволено тільки для спортсменів національних збірних),
- робота ТРЦ, закладів у сфері торговельного і побутового обслуговування (за винятком продажу низки товарів, перелік наведено нижче);
- робота розважальних закладів,
- робота закладів культури, кінотеатрів, театрів тощо (крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, а також проведення кіно- та відеозйомки за умови обмеження доступу до майданчика),
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,
- робота готелів, хостелів та інших закладів, що надають послуги з розміщення,
- робота шкіл та інших закладів освіти (окрім тих, де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат чи можуть надати підтвердження про одужання від COVID-19 чи негативний ПЛР-тест),
- проведення планової госпіталізації у держлікарнях (крім допомоги під час вагітності та пологів, новонародженим дітям, пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями, надання паліативної допомоги у стаціонарах, надання планової допомоги третинного рівня (високоспеціалізованої); проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації).
Виняток – можуть працювати ті заклади, де всі 100% відвідувачів (або учасників), а також працівників (чи організаторів масових заходів) мають один з таких документів:
- свідоцтво про повну вакцинацію;
- негативний ПЛР-тест (термін дії 72 години);
- підтвердження одужання від COVID-19 (термін дії 180 днів).
Що працює і залишається відкритим в "червоній" зоні
Можуть працювати торгові точки, де не менше 60% площі призначено для торгівлі:
- продуктами харчування,
- пальним,
- лікарськими засобами та виробами медичного призначення,
- засобами гігієни та побутовою хімією,
- засобами зв’язку,
- друкованими ЗМІ,
- ветеринарними препаратами, кормами,
- насінням і садивним матеріалом (квітами, рослинами),
- добривами,
- засобами захисту рослин.
Такі заклади можуть працювати без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті цих магазинів. Також можуть працювати:
- продовольчі магазини
- банки
- АЗС (без зон харчування)
- поштові відділення
- станції технічного обслуговування автомобілів та іншого транспорту
- компанії з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку,
- прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
- компанії з надання телекомунікаційних послуг
- перукарні та салони краси (за попереднім записом).
Заборони в "червоній" зоні карантинуwww.moz.gov.ua
Як в Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Краматорську працюватимуть школи та дитсадки
У "червоній" зоні можуть продовжувати працювати без додаткових умов:
- дитячі садки (заклади дошкільної освіти)
- 1−4 класи шкіл (у закладах загальної середньої освіти)
- спеціальні заклади освіти.
Решта навчальних закладів мають закритися на карантин чи перейти на дистанційне навчання.
Старшокласники та студенти вузів, технікумів, закладів фахової передвищої освіти тощо можуть продовжити навчання в очному режимі лише за умови, коли 100% колективу освітнього закладу пройшли повний курс вакцинації (або надали негативний ПЛР-тест чи довідку про нещодавнє одужання від COVID-19).
Шкільні канікули, які мали розпочатися з 25 жовтня, МОЗ України рекомендував перенести на 18 жовтня. Тож частину того часу, поки область перебуватиме в червоній зоні, школярі проведуть на канікулах.
Як працюватиме транспорт у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій областях
Із 21 жовтня для всіх жовтих, помаранчевих і червоних зон набудуть чинності нові правила пасажирських перевезень.
На період дії правил червоної зони в Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій області це означатиме, що всі водії, екіпаж авіатранспорту та пасажири у випадку міжрегіональних перевезень повинні мати підтвердження повного курсу вакцинації або негативний ПЛР-тест. Тобто мешканцям цих регіонів буде заборонено сідати в міжобласні потяги чи автобуси без таких документів (після 21 жовтня).
За окремим рішенням місцевої комісії з ТЕБ та НС може бути заборонено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним та залізничним транспортом у межах відповідних регіонів, крім транзитних перевезень та ще кількох видів перевезень (власними легковими автомобілями; службовими авто чи транспортними засобами за умови попередження Нацполіції про маршрут; пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні).
Також за окремим рішення Держкомісії комісії з ТЕБ та НС може бути заборонено посадку пасажирів в міжрегіональний автомобільний чи залізничний транспорт (потяги, автобуси тощо).
Транспортні перевезення у "червоній" карантинній зоніwww.moz.gov.ua
За матеріалами 5.UA