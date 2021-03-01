Посли G7 вітали старт вакцинації проти COVID-19 в Україні

2021-03-01 17:33

Посли країн Великої сімки вітають старт вакцинації проти коронавірусу в Україні. Про це йдеться в заяві групи послів G7 щодо підтримки реформ в Україні на сторінці у Twitter 1 березня.

"На зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим посли G7 привітали початок вакцинальної кампанії в Україні та підкреслили готовність своїх країн сприяти Україні у виконанні програми вакцинації та відновленні від пандемії COVID-19. Вони обговорили, що в рамках цього відновлення Україні потрібно продовжити реформи системи охорони здоров'я з метою надання ефективних медичних послуг і найкращих можливих результатів для українських пацієнтів. Прозорі медичні закупівлі залишаються критично важливими", - ідеться в заяві.

Перша партія вакцини проти коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аеропорт "Бориспіль" з Індії. Наступного дня, 24 лютого, в Україні стартувала вакцинація. Перше щеплення у країні зробили жителю Черкаської області, лікарю-реаніматологк Євгенові Горенку. 25 лютого щеплення почали робити в усіх областях.

Згідно з календарним планом на 2021 рік, першими безоплатно вакцинують медиків, які працюють із хворими на COVID-19, і військових операції Об'єднаних сил. До листопада також хочуть щепити інших медиків, працівників сфер держбезпеки та освіти, а також людей віком понад 60 років. Протягом 2021-2022 років 50% населення України (20 млн) хочуть охопити вакцинацією.

Зараз в Україні зареєстровано дві вакцини - Oxford/AstraZeneca (Covishield) і Pfizer/BioNTech.

Україна планує отримати в межах програми COVAX 117 тис. Доз вакцини компанії Pfizer (у ЮНІСЕФ казали, що її доправлять в Україну наприкінці лютого - на початку березня) і від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини виробника AstraZeneca. Планують, що Україні виділять 15 млн доз вакцини від компанії Novavax, постачання розпочнуть у липні. Окрім того, планували, що до кінця лютого доправлять перші 700 тис. доз вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech, але цього не сталося. Є також імовірність, що постачання китайської вакцини можуть перенести на початок квітня. Усього в китайської компанії Україна закупить 1,9 млн доз цієї вакцини.

1 березня проти коронавірусу публічно вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що внесення змін до плану вакцинації дозволяє зробити щеплення найближчим часом також президенту Володимирові Зеленському. За матеріалами "Гордон".

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