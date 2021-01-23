Працівника СБУ, якого підозрюють у підготовці вбивства колеги, відправили за ґрати

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для працівника Антитерористичного центру СБУ, що підозрюється у підготовці вбивства керівника одного з підрозділів Служби безпеки.

Про це пише Українська правда.

"Шевченківським районним судом обрано запобіжний захід затриманому працівнику Антитерористичного центру СБУ, підозрюваному у вчиненні готування до вбивства керівника одного з підрозділів СБУ", - йдеться у повідомленні.

Полковник спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрій Расюк раніше був затриманий за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова на замовлення колишнього заступника голови СБУ Дмитра Нескоромного.

За рішенням суду 23 січня підозрюваного відправили за ґрати без можливості внесення застави. Йдеться про 60 діб тримання під вартою.

Сам Нескоромний заявляє, що все, що відбувається, - провокація проти нього оточенням глави СБУ Баканова. Також він каже, що під час затримання його планували ліквідувати.