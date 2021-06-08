Прийняття дітей до школи: омбудсмен назвав незаконні причини відмов

В Україні закінчується прийняття документів до початкових класів шкіл, і батьки стикаються з неправомірними відмовами. Найчастіша причина - відсутність прописки у дитини в потрібному будинку або районі.

Як пояснив освітній омбудсмен у коментарі для видання Vesti, такі відмови незаконні й батькам потрібно звертатися із заявою.

В школу беруть тільки по реєстрації

Батьки майбутніх першокласників масово скаржаться на те, що районні управління освіти розподілили школи так, що складно потрапити в ту, яка найближче до місця проживання. А з батьків вимагають довідки, які не передбачені згідно із законом. І з такими проблемами стикаються навіть ті, у кого є реєстрація в необхідному районі.

Проблема виявилася в тому, що діти не прописані в тому будинку, який прив'язаний безпосередньо до потрібної школі. І не допомагає те, що в цьому навчальному закладі навчалися батьки, вчаться брати або сестри, або те, що в ній навчають дітей з певних національних меншин.

Мешканка столичного мікрорайону Теремки розповіла, що їх будинок приписали до школи, яка знаходиться в глибині Жулян, куди і йти далеко, і добиратися від неї незручно. Довелося віддати дитину в школу в центрі, ближче до місця роботи батьків.

У нових районах ситуація просто катастрофічна

Мешканці нових ЖК в Києві опинилися ще в гіршій ситуації. Звичайних шкіл там майже немає, тільки приватні, де рік навчання коштує в середньому 23-27 тисяч гривень. У багатьох батьків немає можливості платити такі гроші за початкову школу. І їм доводиться віддавати документи в школи в інших мікрорайонах, куди дітей доведеться возити громадським транспортом.

Ще одна проблема, з якою зіткнулися батьки - в перших класах шкіл менше місць, ніж дітей в прикріпленому районі.

В інших регіонах ситуація не краща

В Одесі департамент освіти прикріпив будинок до школи, яка знаходиться в 1 км від будинку і дорога до неї через шестисмугову трасу. І це при тому, що поруч з будинком дві школи - через 300 і 400 метрів.

У Київській області жителі не можуть влаштувати дітей в перший клас, оскільки живуть в новому селищі, яке активно забудовується. На усе котеджне селище одна школа І в ній набирають тільки один клас.

Вимагають незрозумілі довідки

Батьки повідомляють, що у них вимагають довідки, які не вказані в жодному законі. Вони не є обов'язковими для подачі документів в перший клас, але без них документи у батьків приймати не хочуть.

Що говорить Освітній омбудсмен Сергій Горбачов

За словами омбудсмена, вимагати від батьків необов'язкові довідки не мають права. Так само як відмовляти в прийомі документів в школу при відсутності реєстрації.

"Немає єдиних правил, яким чином відбувається розподіл будинків у прив'язці до школи. Ці питання - до районних управлінь освіти, які встановлюють територію обслуговування. Але будь-яка відмова в прийомі заяви - незаконна. Якщо таке відбувається, пишіть нам звернення, будемо розбиратися в кожному конкретному випадку. Ніхто не має права відмовити в прийомі заяв від батьків для вступу до школи, оскільки це незаконно ", - сказав Горбачов.

Він зазначив, що батьки мають право вибирати для дитини будь-яку школу і ніхто не може обмежувати їх права і відмовляти в прийомі документів, якщо в школі є вільні місця.

Важливо! Які документи потрібно здати для зарахування дитини до школи:

Паспорт або інший документ, що засвідчує особу заявника (одного з батьків або опікуна)

Копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що засвідчує її особу.

Оригінал або копію медичної довідки за формою № 086-1 / о

Документ, що підтверджує місце проживання дитини або батьків, якщо дитина претендує на першочергове зарахування в школу поруч з будинком (якщо дитина претендує на вільні місця другої черги, цей документ не потрібно).

Подати документи може один з батьків, але тільки особисто. Всі інші довідки та документи батьки можуть подавати на свій особистий розсуд. Батьки мають право подати документи на вільні місця в будь-яку кількість шкіл. За матеріалами РБК-Україна.