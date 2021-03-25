Пробне ЗНО з усіх предметів відбудеться 10 квітня

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з усіх навчальних предметів відбудеться 10 квітня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Пробне ЗНО з усіх навчальних предметів відбудеться 10 квітня 2021 року. Вхід учасників до пунктів тестування відбуватиметься за наявності: паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу); запрошення-перепустки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО на сайтах відповідних регіональних центрів оцінювання якості освіти розміщені запрошення-перепустки, в яких зазначені адреси пунктів пробного тестування.

Для входу до "Особистого кабінету учасника ПЗНО" необхідно ввести логін та пароль, отримані від регіонального центру електронною поштою. Аби роздрукувати запрошення-перепустку для участі в пробному ЗНО, потрібно скористатися опцією "Сформувати запрошення-перепустку". Документ сформується у форматі PDF і завантажиться автоматично.

Раніше заступник директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко повідомила, що пробне ЗНО проходитиме в стандартному форматі із дотриманням всіх карантинних вимог.

У 2020 році пробне ЗНО скасували через епідемічну ситуацію.