Продаж вакцин Pfizer у приватній клініці - МОЗ ініціює розслідування

Представниками ЗМІ до МОЗ передано інформацію про можливий продаж вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech в одній із приватних лікарень Києва.

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме службове розслідування.

- До вакцинації зараз прикуто багато уваги, але ми все одно отримали повідомлення про можливі зловживання із вакцинами. Дякуємо ЗМІ за пильність та інформування. Ми одразу ж відреагували та почали розбиратись в ситуації, - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він додав, що держава гарантує захист від коронавірусної інфекції всім охочим, однак через брак вакцин надає доступ до імунізації поступово.

- Торгувати вакцинами сьогодні - значить наражати на смертельну небезпеку тих, кому мала дістатись саме ця доза препарату, - наголосив міністр.

МОЗ залучає приватні заклади та лікарів-ФОПів, вони можуть організувати пункти щеплень або мобільні бригади з імунізації від Covid-19 та проводити вакцинацію у регіонах, уклавши контракти з НСЗУ. Для цього вони отримують вакцини.

Вакцина AstraZeneca (Covishield, SKBio) та CoronaVac від Sinovac Biotech доступні у пунктах щеплень та центрах масової вакцинації.

Вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech надходять для щеплення певних груп ризику, освітян та організованих колективів, які зареєструвалися в контакт- центрі МОЗ.

Протягом червня в Україні вдалося значно пришвидшити темпи вакцинації від коронавірусу: за останній місяць щеплення отримали 1,5 млн осіб, до цього - понад 1,2 млн осіб.

За матеріалами ICTV Факти