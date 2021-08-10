Прокуратура конфіскувала автомобілі, що дрифтували Софійській площі

Рішенням Київської міської прокуратури, автомобілі котрі сьогодні були залучені до зйомок ролика на Софійській площі та зіпсували бруківку в історичному центрі Києва.

Про це на своїй сторінці у Faacebook повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії", - заявила представниця столичної прокуратури.

Дрифт на Софійській площі: Нацполіція відкрила кримінальне провадження Зазначається, що автомобілі влаштували дрифт на Софійській площі для зйомок, які проводила приватна компанія всупереч рішенню КМДА.

Після дрифту на Софійській площі залишилися сліди від шин автомобілів. Зараз на місці працює приватна клінінгова компанія, яка намагається прибрати сліди.

Раніше у КМДА повідомили, що організаторів зйомки в центрі Києва, яка обурила і місцеву владу і самих містян, було оштрафовано на 1700 гривень, це найбільший штраф, який може накласти КМДА за подібне правопорушення.

Крім того, у Київській міській прокуратурі назвали розмір збитків через дрифт на Софійській площі.

Нагадаємо, в історичному центрі Києва, на Софійській площі, відбувались рекламні зйомки з використанням екстремальних елементів. Зокрема, авто дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони. Попри це організатори не встановили жодних спеціальних огороджень. За матеріалами Прямий канал.