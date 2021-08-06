Прощання з Євгеном Марчуком відбудеться 7 серпня

Прощання з українським державним діячем Євгеном Марчуком відбудеться у суботу, 7 серпня.

Про це повідомили кореспондентові Укрінформу в пресслужбі СБУ.

"Прощання з Євгеном Марчуком - українським державним діячем, першим Головою Служби безпеки України, відбудеться у суботу, 7 серпня, з 12:00 до 15:00, в будинку офіційних прийомів за адресою: вул. Грушевського, 22", поінформували в СБУ.

5 серпня помер Євген Марчук - український державний діяч, четвертий Прем'єр-міністр України, генерал армії України, представник України у Тристоронній контактній групі (листопад 2018 - травень 2019). У різні роки він був головою СБУ і міністром оборони.

Про смерть Марчука повідомила його дружина Лариса Івшина.

У Службі безпеки України зауважили, що коронавірусна хвороба загострила захворювання, на яке страждав Марчук, і спровокувала гостру серцево- легеневу недостатність.

За матеріалами Укрінформ.