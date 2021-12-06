Просять номер карти для "виплат" за вакцинацію. Українцям розсилають повідомлення нібито від "МОЗ"

Голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що від імені міністерства надсилають українцям інформацію з проханням надіслати номер карти. Ніби-то для отримання 1000 гривень за повний курс щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

Він повідомив, що МОЗ таких повідомлень нікому не надсилав.

"Від імені Міністерства охорони здоров'я надсилають інформацію з проханням надіслати номер карти та інші персональні дані для отримання 1000 гривень за повний курс щеплення. Насправді від імені міністерства жодних повідомлень не формувалось та не надсилалось громадянам", - заявив він.

Нагадаємо, Верховна рада України прийняла в цілому законопроект про виплату українцям тисячі гривень за вакцинацію від коронавірусу.

Раніше в Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з 19 грудня.